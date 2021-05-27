شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ليستعد المؤشر بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 10,540.17، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.23% بما يعادل 23.551 نقطة.

لهذا تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 10,540.17، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,170.53 ومستوى المقاومة 10,700.00.