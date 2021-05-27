شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 6.45% ليكسب السهم نحو 1.85 نقطة، كما يستفيد السهم أيضاً من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.77، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 32.93.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.77 ومستوى المقاومة 32.93.