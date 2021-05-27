شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الأهلي (1180) الانخفاض في آخر جلساته، ليعاود السهم استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة تعافيه، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.48% ليخسر السهم نحو 80 هللة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا مازلنا نرجح عودة تعافي وارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 53.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 58.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.20 ومستوى المقاومة 55.00.