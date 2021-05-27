شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.33% ليخسر نحو 3 هللة فقط، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 25.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.90 ومستوى المقاومة 25.10.