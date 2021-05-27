شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية (TCSI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.64% بما يعادل 30.33 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4,615.09، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 4,847.03.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,677.00 ومستوى المقاومة 4,847.03.