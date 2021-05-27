شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج ييستقر يرتفع بقوة – تحليل صباحي – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم نسيج (1213) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعيد السهم تعافيه ليكسب 4.60% بما يعادل 4.60 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 99.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 112.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 99.20 ومستوى المقاومة 112.60.