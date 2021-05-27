شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الوطنية للتعليم (4291) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغاط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.93% ليكسب السهم نحو 50 هللة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 56.90.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 56.90 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.80 ومستوى المقاومة 56.90.