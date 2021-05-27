شكرا لقرائتكم خبر عن مهارة يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مهارة (1831) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.38% ليكسب السهم نحو 30 هللة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراقه خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 75.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 79.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 75.50 ومستوى المقاومة 79.90.