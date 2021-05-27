شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الإعلام يحلق عالياً – تحليل صباحي – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع الإعلام (TMDI) الصعود في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.44% بما يعادل 191.929 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 14,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13,000 ومستوى المقاومة 14,000.