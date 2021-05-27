شكرا لقرائتكم خبر عن الأبحاث والتسويق يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الأبحاث والتسويق (4210) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.53% بما يعادل 1.60 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 110.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 101.80 ومستوى المقاومة 110.00.