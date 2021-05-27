شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شركات التأمين فى مصر إلى 41 شركة.. وأكثر من 13 ألف وسيط تأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني إلى 41 شركة حتى مارس عام 2021 مقارنة بعدد 39 شركة حتى مارس عام 2020، وارتفعت عدد مجمعات التأمين إلى 6 مجمعات حتى مارس عام 2021 مقابل 5 مجمعات تأمين حتى مارس عام 2020، وزادت عدد صناديق التأمين الحكومية إلى 6 صناديق مقابل 5 صناديق خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، منوهة إلى أن عدد شركات التأمين لا يتضمن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلي (وهي شركة منشأة وفقًا لقانون المناطق الحرة).

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) إلى 93 وسيط حتى مارس عام 2021 مقابل 90 وسيط تأمين حتى مارس عام 2020، فيما تراجع عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعين) إلى 13290 وسيط تأمين حتى مارس عام 2021 مقابل 13315 وسيط تأمين حتى مارس عام 2020، وزاد عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) إلى 22 خبير حتى مارس عام 2021 مقابل 19 خبير تأمين حتى مارس عام 2020، فيما تراجع عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص طبيعيين) إلى 365 خبير حتى مارس عام 2021 مقابل 406 خبير حتى مارس عام 2020.

كما ارتفع عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص اعتباريين) إلى 10 خبراء حتى مارس عام 2021 مقابل 6 خبراء حتى مارس عام 2020، وزاد عدد خبراء التأمين الاستشاريون (أشخاص طبيعيين) إلى 369 خبير حتى مارس عام 2021 مقابل 365 خبير حتى مارس عام 2020، واستقر عدد الخبراء الاكتواريون (أشخاص طبيعيين) عند 50 خبير.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الربع الأول من عام 2021 وبلغت 12.03 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 27.4%، كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 6.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 30.2%.