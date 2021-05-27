شكرا لقرائتكم خبر عن 15 رقم يكشف 3.19 مليون مستفيد من القروض الصغيرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نشاط التمويل متناهي الصغر مسار النمو فى قيمة التمويل وأعداد المستفيدين، بعد انتشار مقدمى الخدمة بشكل لافت فى الآونة الأخيرة خاصة في القرى والنجوع، وهو ما يسهم في الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر ايجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي، ولذا يعرف بـ"قروض الغلابة".

ويتسم التمويل متناهي الصغر وفقًا للتجارب السائدة في مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصي والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ أو خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصي مع الأفراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 15 رقم عن قروض الغلابة.

1- ارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 20.93 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2021 بنمو 17.13%.

2- انخفض عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 3.19 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2021 بنسبة انخفاض 0.36%.

3- استحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) على أكبر قاعدة من المستفيدين بواقع 1.65 مليون عميل بحصة سوقية 51.83%.

4- بلغ حجم قروض الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) 7.99 مليار جنيه خلال الربع الأول بحصة سوقية 38.2%.

5- استحوذت شركات التمويل متناهي الصغر على المرتبة الثانية من حيث قاعدة المستفيدين وسجلت 1.3 مليون عميل بحصة سوقية 40.77%.

6- بلغت المحفظة الائتمانية لشركات التمويل متناهي الصغر 11.6 مليار جنيه خلال الربع الأول بحصة سوقية 55.35%.

7- استحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) على المرتبة الثالثة من حيث عدد المستفيدين بواقع 147.1 ألف عميل بحصة سوقية 4.61%.

8- بلغ حجم قروض الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) 720 مليون جنيه خلال الربع الأول بحصة سوقية 3.44%.

9- استحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) على المرتبة الرابعة من حيث عدد المستفيدين بواقع 88.9 ألف عميل بحصة سوقية 2.79%.

10- بلغ حجم قروض الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) 630 مليون جنيه خلال الربع الأول بحصة سوقية 3.01%.

11- تصدر النشاط التجاري أرصدة وأعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بقيمة 12.84 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد.

12- جاء النشاط الزراعي بالترتيب الثاني من حيث أرصدة التمويل متناهي الصغر بقيمة 3.84 مليار جنيه لعدد 520.9 ألف مستفيد.

13- حل النشاط الخدمي في المركز الثالث من حيث قيمة أرصدة وأعداد المستفيدين بقيمة 2.81 مليار جنيه لعدد 399 ألف مستفيد.

14- استحوذ النشاط الإنتاجي والحرفي على الترتيب الرابع من حيث قيمة رصدة التمويل وبلغت 1.43 مليار جنيه لعدد 195.7 ألف مستفيد.

15- بلغت أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة للعملاء الذكور 11.09 مليار جنيه لعدد 1.221 مليون مستفيد مقارنة بـ9.84 مليار جنيه ممنوحة للعملاء الإناث لعدد 1.98 مليون مستفيدة.