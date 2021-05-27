شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعمق جني الارباح -تحليل صباحي- 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى6783 نقطة، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 6750 نقطة كمستوى اول ثم 6600 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,771 بينما مستوى المقاومة هو 6,807 نقطة