شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10628 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 10700 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في الضغط على المؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 10300 نقطة مرة اخرى، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,578 بينما مستوى المقاومة هو 10,681 نقطة