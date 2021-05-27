شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 1.751 ريال، وذلك بعدما سجل السهم ارتفاعا بلغ 1.774 ريال، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 1.70 ريال كمستوى اول ثم 1.81 ريال كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.82 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.74 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.77 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط