شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.139 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار الضغوط الايجابية للوصول بالسهم لمستوى المقاومة 1.21 ريال كمستوى اول ثم 1.40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.10 وبين مستوى المقاومة هو 1.21 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد