شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاربعاءن حيث اغلق عند مستوى1.745 ريال، ليجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما قد يمنح السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة 1.83 ريال كمستوىاول ثم 1.90 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.65 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.72 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.82 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد