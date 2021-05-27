شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يقلص مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 598 فلس، وفي ظل استمرار الاداء السلبي للمؤشرات الفنية، حيث اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا للوصول لمستوى 530 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 630 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 580 فلس وبين مستوى المقاومة هو 605 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط