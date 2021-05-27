شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 24.50 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 25 فلس، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم التالي عند 22 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 26 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 23.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 25.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط