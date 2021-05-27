شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 832 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 823 فلس كمستوى اول ثم 806 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 843 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 827 فلس وبين مستوى المقاومة هو 833 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط