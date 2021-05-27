شكرا لقرائتكم خبر عن تمدين أ (TAMINV) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 244 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تصل الى 200 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 270 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 235 فلس وبين مستوى المقاومة هو 250 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط