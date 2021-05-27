شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 62.90 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، مما يمهد الطريق امام السهم لعمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 55 فلس كمستوى اول ثم 49 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 57.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 66.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط