شكرا لقرائتكم خبر عن شارقة ا (SCEM) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه ليغلق امس الاربعاء عند مستوى45.50 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر مارس الماضي، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما قد يمنح السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة الحالي عند 53 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 42 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 43.7 وبين مستوى المقاومة هو 48.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد