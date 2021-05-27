شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 27-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 234 فلس، في ظل استمرار الاداء السلبي المقدم من خلال المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك والذي اطلق اشارة بيع، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 225 فلس كمستوى اول وذلك في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 245 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 232.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 235.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط