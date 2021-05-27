شكرا لقرائتكم خبر عن (VentaVid) للرسائل التفاعلية تصادق على تميز الجفالي للسيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضع إستراتيجية شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات؛ وكلاء سيارات مرسيدس - بنز في المملكة، التطويرية على رأس أولوياتها الاستثمار في تقديم أفضل خدمة لعملائها، عبر عديد الخدمات والمبادرات، التي تطلقها الشركة للارتقاء بما تقدمه، بدءاً من صالات العرض المصممة على أحدث طراز وفقاً لمفهوم مرسيدس - بنز مار 2020 الذي يصنع تجربة غنية للعملاء في كل زيارة لصالات العرض، مروراً بالاهتمام الكبير في قطاع الصيانة وقطع الغيار، الذي يأتي على رأس الاهتمامات كركيزة أساسية في العلاقة المستدامة مع عملائها.

وفي إطار التوجه لتقديم الأفضل دائماً والاستفادة من كل الابتكارات والخدمات الحديثة لتحقيق هذه الغاية، حرصت الشركة على الاستفادة من التقنية التي تقدمها شركة (VentaVid) لرسائل الفيديو، والتي تحقق تواصلاً فعالاً مع العملاء يوفر الوقت والجهد، ويحقق للعملاء ما يتطلعون له من خدمة وتفاعل مع استفساراتهم واقتراحاتهم.

ولقد صادقت شركة (VentaVid) لرسائل الفيديو على تميز شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات في استخدام هذه التقنية، وإثراء تجربة العملاء بعد أن فاز اثنان من منسوبي الشركة بجائزة التميز، التي أعلنت عنها شركة (VentaVid) لرسائل الفيديو مؤخراً، حيث حاز في هذا العام 2021 مستشارو المبيعات في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات؛ الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس - بنز في المملكة على جائزتين من جوائز أفضل وأهم رسائل الفيديو التفاعلية للمبيعات في الشرق الأوسط وهما مستشار المبيعات سنان العمير، ومستشار المبيعات فطين شمس الدين.

وبهذه المناسبة، بارك مدير التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات الأستاذ باسم ولي للفائزين بجائزة شركة (VentaVid) لرسائل الفيديو، معتبراً بأن تحقيق الجائزتين يعكس أن الشركة تهتم ليس فقط بتوفير الخدمة، بل أيضاً التدريب وتطوير منسوبينا لاستخدامها بالشكل الأفضل، الذي يحقق الغاية من إدخالها ضمن باقة خدماتنا الموجهة لعملائنا.

وأضاف، «نستثمر في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات بشكل كبير في تطوير أعمالنا، خصوصاً على الجانب التقني، الذي انعكس إيجابا على مستوى الخدمات التي نقدمها، وأهّلنا لحصد العديد من المراكز المتقدمة والجوائز في هذا المجال على مستوى شركة مرسيدس - بنز أو غيرها من الجهات المتخصصة في تقييم هذه الخدمات، وسوف نواصل العمل في هذا الاتجاه لحرصنا على أن نكون دائماً في مستوى تطلعات عملائنا وأكثر مواكبة وابتكاراً في تطوير ما نقدمه».