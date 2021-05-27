شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة منافع تغطية مخاطر «كورونا» لوثائق تأمين السياح والزوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر البنك المركزي السعودي إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19» لوثائق التأمين الصحي السارية - غير المشتملة على المنفعة - للمؤمَّن لهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة، وذلك للفترة المتبقية لتلك الوثائق، من خلال التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي إلحاقًا بإعلانه المؤرخ في 20 /‏ 09 /‏ 1442هـ عن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19» لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين السعوديين (للسياحة والزيارة والعمرة)، فيما تأتي حرصًا على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين على حد سواء، وتسهيلًا للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أنه يمكن للمؤمن لهم عند وجود أي معوقات التواصل عبر موقع البنك المركزي (ساما تهتم)، أو الرقم المجاني 8001256666.