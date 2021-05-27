شكرا لقرائتكم خبر عن خيارات «سكني» تدعم تملك 66.6 ألف أسرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عقاريون أن برنامج «سكني» أسهم في العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية وهو ما تعكسه الأرقام المعلنة وأعداد الأسر المستفيدة، مشيرين إلى أن وزارة الإسكان تسابق الزمن لتحقيق الأهداف وتقليص قوائم الانتظار والوصول إلى أرقام معلنة في برنامج الرؤية بشكل كبير، إذ أعلن «سكني» مؤخرا تملك 66.651 أسرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2021 مما يعد دليلا على أن هناك عملا دؤوبا تسعى الوزارة للوصول إليه، خاصة أن البرنامج نجح في تقليص قوائم الانتظار، وتوفير خيارات وحلول متعددة. وأشاروا إلى أن الشراكة بين «سكني» والقطاع الخاص أسهمت في تحسين جودة المنتجات المقدمة للمستفيدين.

وقال رئيس طائفة العقار خالد الغامدي إن الأرقام الحديثة، التي أعلن عنها برنامج «سكني» وشملت الفترة من يناير إلى أبريل 2021 وخدمت خلالها 89.493 أسرة وسكنت 66.651 منازلها تعكس المضي قدما في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال إتاحة فرص تملك السكن الملائم لجميع الأسر والاستفادة من فرص التمويل العقاري الممكنة، والمساهمة في رفع المستوى المحلي إلى 63 %، ورفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 60 %.

وأكد أن الإنجازات المهمة لـ «سكني» خلال شهر أبريل فقط الماضي تتمثل في خدمة 19.373 أسرة وتوفير السكن لـ 17.085 أسرة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس.

وأشار إلى أن ما أعلنه «سكني» دليل واضح على نجاح البرنامج، الذي يعد أحد أهم البرامج المحركة للنمو الاقتصادي في ظل وجود الكثير من الصناعات المرتبطة بالعقار والتطوير العقاري، وتوقع أن يحقق البرنامج نموا أكبر خلال العام المقبل، مع استقرار في العرض والطلب، وتعافي جميع القطاعات من جائحة كورونا وإقامة العديد من المشاريع الإسكانية.

وقال المستثمر في القطاع العقاري مسفر بن خيرالله إن الأرقام الجديدة، التي أعلنها برنامج «سكني» دليل على أن هناك عملا ضخما واحترافيا، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص و«الإسكان» ساهمت بشكل واضح في تحسين المنتج المقدم، الذي أصبح مناسباً لطموحات الكثير من الأسر.

وأضاف: إن البرنامج واجه الكثير من التحديات وكانت هناك حالة من التخوف من المنتجات، لكن الإنجازات على أرض الواقع كانت أفضل رد على هذه المخاوف، التي زالت بشكل واضح. وأشار إلى أن المتابع لأرقام المستفيدين خلال السنوات الماضية يشعر بالاطمئنان لأننا نقترب من تحقيق أهداف ومرتكزات الرؤية 2030.

وأكد الاقتصادي سعود المرزوقي أن برنامج «سكني» قدم العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وهذا ما تؤكده الأرقام المعلنة وأعداد الأسر المستفيدة، مشيراً إلى أن «الإسكان» تسابق الزمن لتحقيق الأهداف وتقليص قوائم الانتظار من خلال ما وفرته من خيارات متنوعة للمواطنين.

وأشار إلى أن التنوع في تقديم الخدمات يأتي امتداداً لحرص البرنامج على التطوير المستمر وتلبية رغبات وتطلّعات المستفيدين، حيث تختصر الخدمات الجديدة الوقت والجهد على المستفيدين وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات.