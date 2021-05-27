شكرا لقرائتكم خبر عن «أسد هوليوود».. لقمة سائغة بين فكي عملاق التجارة الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن أسد «إم جي إم» الشهير أصبح مجرد فأر في حقل تجارب عملاق التقنية. فقد أعلنت مجموعة أمازون، أمس الأربعاء، توصلها إلى اتفاق لشراء شركة انتاج الأفلام والتوزيع «مترو جولدوين ماير» («إم جي إم») في صفقة تبلغ قيمتها 8,45 مليار دولار وتمنح عملاق التجارة الإلكترونية مكتبة سينمائية ضخمة تعزز منصة البث الخاصة به.

وأوضحت أمازون أن الجانبين «توصلا إلى اتفاق نهائي على الاندماج تستحوذ بموجبه أمازون على «إم جي إم» بسعر شراء يبلغ 8,45 مليار دولار».

وتشكّل هذه الصفقة ثاني أغلى عملية استحواذ في تاريخ أمازون بعد شرائها متاجر «هول فودز» الأمريكية مقابل 13,7 مليار دولار عام 2017.

وقال مايك هوبكنز، النائب الأول لرئيس «برايم فيديو» و«أمازون استديو»، إنّ «القيمة المالية الحقيقية لهذه الصفقة تتمثل في كنز الملكية الفكرية للائحة كاملة نتطلع إلى تجديدها وتطويرها برفقة فريق «إم جي إم» الموهوب».

عجلة الترفيه

وتحلّ الصفقة وسط تحقيق أمازون نمواً سريعاً في تجارة التجزئة الالكترونية والحوسبة السحابية، وتعطي دفعة لعجلة الترفيه مع تحوّل المستهلكين إلى وسائط البث المباشر.

كذلك تمنح أمازون استوديوهات «إم جي إم» الأسطورية، الاسم الشهير في هوليوود الذي شهد سلسلة من المالكين الجدد قبل الإفلاس في السنوات الأخيرة.

وعلاوة على امتياز سلسلة أفلام جيمس بوند، تحوز «إم جي إم» التي تحمل شعار الأسد الشهير حقوق انتاج الأفلام بما في ذلك «روكي» و«ليجالي بلوند» و«تومب رايدر»، إضافة إلى برامج تلفزيونية مثل «ذي هاندميدس تايل» و«ريل هاوس وايفز أوف بيفيرلي هيلز».

وقال بيان أمازون إنّ «إم جي إم» تتمتع بنحو قرن من تاريخ صناعة الأفلام.

إرث «إم جي إم»

واضاف «ستساعد أمازون في الحفاظ على إرث «إم جي إم» وكتالوج الأفلام، وتزود العملاء بإمكانية أكبر للوصول إلى هذه الأعمال. ومن خلال هذا الاستحواذ، ستمكّن أمازون «إم جي إم» من مواصلة القيام بما تبرع فيه، نقل الواقع عبر الشاشة بأسلوب رائع».

وعانت «إم جي إم» كالكثير من استوديوهات الانتاج السينمائي الأمريكية من جائحة كوفيد-19.

(أ.ف.ب)