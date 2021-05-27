شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع.. والذهب يتخلى عن مستوى 1900 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب عن المستوى النفسي المهم 1900 دولار للأوقية (الأونصة) الأربعاء مع تقلص جاذبيته بفعل تعافي الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن استمرار التوقعات بموقف تيسيري من مجلس الاحتياطي الاتحادي حد من خسائر المعدن النفيس.

وسجل الذهب للبيع الفوري 1893.00 دولارا للأوقية في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.30 بالمئة، بعد أن كان قفز في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1912.50 دولار.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتسجل عند التسوية 1901.20 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في (أو إيه إن دي إيه) إن ارتفاع العوائد الأمريكية والدولار قدما ذريعة لبعض المستثمرين للتخلص من الذهب.

وأضاف قائلا «لكننا مازلنا سنرى أسعار الذهب تواصل الارتفاع، ومستوى 1950 دولارا يبدو وكأنه هدف في الأجل القصير جدا.»

وتحولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع وهو ما يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، في حين تعافى مؤشر الدولار من مستويات منخفضة وهو ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.14 بالمئة إلى 27.66 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2745.10 دولار وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1188.00 دولارا.

الدولار الأمريكي

وتحول الدولار الأمريكي إلى الارتفاع مقابل العملات الرئيسية للمرة الأولى هذا الأسبوع مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتدهور الآفاق الاقتصادية لليابان ومفاجأة البنك المركزي النيوزيلندي الأسواق بالتلميح إلى رفع أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار 0.47 بالمئة متجاوزا مستوى 90 في أواخر التعاملات الأربعاء، لكنه ما زال قريبا من مستوياته المنخفضة التي سجلها في يناير كانون الثاني.

وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات داخل نطاقها من اليوم السابق وارتفعت قليلا إلى 1.58 بالمئة.

وقال محللون إن أسواق الصرف الأجنبي تخشى تكوين مراكز كبيرة الآن بينما تنتظر بيانات اقتصادية أمريكية مهمة ستصدر يومي الخميس والجمعة.

ومنذ مارس، خسر مؤشر الدولار أكثر من ثلاثة بالمئة مع بدء اقتصادات كثيرة أخرى اللحاق بوتيرة تطعيمات كوفيد-19 في الولايات المتحدة وظهور بوادر على اتجاه أسعارها للفائدة نحو الارتفاع.

وصعد الدولار 0.35 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 109.13 ين.

وقلصت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، مشيرة إلى ضعف جديد في الاستهلاك الخاص وأوضاع الشركات بسبب الإجراءات الطارئة المرتبطة بفيروس كورونا.

وبعد أن فاجأ البنك المركزي في نيوزيلندا الأسواق بزيادة محتملة لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر أيلول العام القادم، صعد الدولار النيوزيلندي أكثر من واحد بالمئة مقابل العملة الخضراء.

وجاء صعود الدولار على حساب اليورو والدولار الكندي. وتراجع اليورو 0.5 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2187 دولار لكنه مازال مرتفعا أربعة بالمئة منذ مارس آذار.

وارتفع الدولار الأمريكي إلى 1.2118 دولار كندي من 1.2062 يوم الثلاثاء.

وقفز اليوان الصيني في التعاملات المحلية والخارجية إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار.

(رويترز)