شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق على ارتفاع محدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الأربعاء على مكاسب متواضعة إذ ساعدت تعليقات أدلى بها مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي مؤخرا في تهدئة المخاوف بشأن تضخم جامح وأبقت على لجم عوائد السندات.

وجاءت أسهم، مثل تيسلا وألفابيت، بين أكبر الداعمين للمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع بقاء عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون مستوى 1.6 بالمئة. وكانت تلك الشركات قد عانت في الأسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع عوائد السندات بسبب مخاوف زيادة التضخم.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 3.47 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 34308.99 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 7.86 نقطة، أو 0.19 بالمئة، ليغلق عند 4195.99 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 71.22 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 13728.40 نقطة.



الأسهم الأوروبية

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مستقرة اليوم الأربعاء تقودها أسهم البنوك بعد أن تعهد صانعو السياسات ببنوك مركزية كبرى بالإبقاء على سياسة نقدية ميسرة على الرغم من دلائل مؤخرا على زيادة في التضخم.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول بلا تغير يذكر، إذ غطت مكاسب لأسهم شركات السفر والترفيه على انخفاضات في أسهم البنوك.

واتجهت الأسهم الأوروبية للصعود في وقت سابق لتقترب من مستويات قياسية بعد أن أعاد مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التأكيد على موقف تيسيري للسياسة النقدية.

وصدرت تعليقات مماثلة من صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك القول بأنه ربما يكون من المبكر جدا مناقشة تخفيف المشتريات الطارئة للسندات، وهو ما ساعد في استقرار أسواق الأسهم في المنطقة.

لكن أسهم البنوك تعرضت لضغوط نتيجة لتلك التعليقات.

وسجل المؤشر ستوكس 600 مستوى قياسيا مرتفعا يوم الثلاثاء بعد صعوده حوالي 12 في المئة منذ بداية العام بدعم من أرباح قوية للشركات وتفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصادات مع تسارع حملات التطعيم بلقاحات كوفيد-19.

ومن بين أكبر الرابحين في جلسة اليوم، قفز سهم شركة ماركس آند سبنسر البريطانية لتجارة التجزئة 8.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في عام بعد أن قالت إنها تتوقع أن تتعافى الأرباح في العام المالي 2021-2022 بعد هبوط بلغ 88 بالمئة في العام السابق.

(رويترز)