شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

بولندا - رويترز

أحرز جيرونيمو رولي، حارس فريق فياريال الأسباني، الأربعاء، ركلة الترجيح الحاسمة، وأنقذ ركلة نظيره ديفيد دي خيا، ليتوج فريقه بطلاً للدوري الأوروبي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتصاره 11-10 بركلات الترجيح على مانشستر يونايتد الانجليزي، بعد التعادل 1-1.

ونجا فياريال في الشوط الثاني، ليمنح مدربه أوناي إيمري لقبه الرابع في البطولة، فيما استمر غياب يونايتد عن الألقاب منذ فوزه بالدوري الأوروبي في 2017. وهز جيرار مورينو شباك دي خيا، بعد ركلة حرة من داني باريخو ليتقدم فياريال في الدقيقة 29، لكن يونايتد أدرك التعادل عبر إدينسون كافاني الذي استغل تسديدة زميله ماركوس راشفورد التي غيرت اتجاهها في الدقيقة 55. واستمر التعادل في الوقت الإضافي، وبعد تسجيل كل اللاعبين ركلاتهم، هز رولي شباك دي خيا قبل أن ينقذ تسديدة الحارس الإسباني.