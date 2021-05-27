شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يتهم أسترازينيكا بـ «انتهاك فاضح» لعقد اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم الاتحاد الأوروبي شركة «أسترازينيكا»، أمس الأربعاء، بارتكاب «انتهاك فاضح» لعقد شراء لقاحات مضادة ل«كوفيد-19»، معتبراً أنها لم تحشد أقصى طاقاتها الإنتاجية في أوروبا بسرعة لتزويد الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد.

في صلب النزاع اتهام من الاتحاد الأوروبي إلى الشركة بأنها سلمت في الربع الأول من 2021 ثلاثين مليون جرعة فقط من لقاحاتها، أو 25% من الكميات الموعودة بموجب العقد المبرم في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتنفي المجموعة السويدية البريطانية أي انتهاك لبنود الاتفاقية وتعتبر الدعوى المرفوعة ضدها في محكمة بروكسل المدنية «لا أساس لها».

والموضوع حساس جداً؛ لأن عمليات التسليم التي شملت كميات أقل مما كان مقرراً من هذا اللقاح - أحد اللقاحات الأربعة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي ضد فيروس كورونا - كان لها تأثيرها في إبطاء حملات التطعيم هذا الشتاء.

تدور المناقشات حول تفسير فكرة «أفضل الجهود المعقولة» لإرضاء الزبون وهو في هذه الحالة دول الاتحاد الأوروبي. وبعكس المختبر، تعتقد الكتلة الأوروبية أن هذه الجهود لم تبذل من قبل الشركة التي فضلت لفترة طويلة جداً تزويد بريطانيا على حساب السوق القارية.

وأوضح محامي المفوضية رافائيل جيفاريلي في جلسة الاستماع أنه لعدة أسابيع بعد اتفاق سبتمبر/ أيلول استمرت استرازينيكا في إمداد أسواق أخرى غير الاتحاد الأوروبي. وقال إن «أسترازينيكا لم تستخدم حتى كل الأدوات التي كانت بتصرفها»، مؤكداً أن المجموعة كانت تستطيع في ذلك الوقت تعبئة «ستة مواقع إنتاج وفقاً للجدول الزمني المحدد».

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 26 إبريل/ نيسان أنها اتخذت إجراءات قانونية للتحكيم في نزاعها مع المختبر .