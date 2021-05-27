شكرا لقرائتكم خبر عن شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع القمر المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ظاهر ذو الكمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغتربين في جمهورية القمر المتحدة، أمس الأربعاء، في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة في تقدم مستمر، مؤكداً وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام، في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين. وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتضافر الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرفاه للشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين لا تنعكس فقط إيجاباً على العلاقات الثنائية، بل تعزز اقتصاد البلدين من خلال خلق المزيد من الوظائف وفرص العمل، وأكد حرص دولة الإمارات على رفع مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

من جانبه، عبَّر ظاهر ذو الكمال عن فخره واعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تربط جزر القمر بدولة الإمارات، مؤكداً أنها شريك أساسي واستراتيجي لبلاده.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تقدمه لبلاده لتجاوز جميع التحديات التي تمر بها في المجالات كافة، خاصة في ظل جائحة «كوفيد-19» التي اجتاحت العالم بأسره. وأشار إلى أن التبعات السلبية لجائحة «كوفيد-19» على القمر المتحدة، تجاوزت القطاع الصحي، وأثرت بشكل كبير في الجانب الاقتصادي، مشيراً إلى أن بلاده استطاعت تجاوز الأزمة، بتكاتف الجميع، وبدعم من دولة الإمارات التي وقفت إلى جانب القمر المتحدة، لتمكين وتعزيز جهودها في مواجهة الجائحة.(وام)