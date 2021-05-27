شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق على ارتفاع طفيف بعد إعلان صفقة "إم جي إم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات يوم الأربعاء بعد الإعلان وبشل رسمي عن صفقة استحواذ شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية على شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة "مترو جولدوين ماير ستوديوز" مقابل 8.45 مليار دولار.



وبناء على ذلك، تعد صفقة الاستحواذ على "إم جي إم" ثاني أكبر صفقة استحواذ تنفذها "أمازون دوت كوم" في تاريخها بعد شراء شركة "هول فودز" مقابل 13.7 مليار دولار في عام 2017.



وذكرت "أمازون" في بيان تعليقا على الصفقة بأنها ترغب في الاستفادة من تاريخ صناعة الأفلام الذي تتميز به شركة "إم جي إم ستوديوز" مثل سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة والعروض التلفزيونية الأصلية.



وتجدر الإشارة إلى أن "أمازون" أنفقت ما يقرب من 11 مليار دولار لشراء عروضا سينمائية وموسيقية خلال عام 2020 مقارنة بإنفاق 7.8 مليار دولار في عام 2019.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الأربعاء عند 3265.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند في الجلسة عند 3295.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 3258.5 دولار.