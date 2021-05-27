شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" يغلق على ارتفاع بأكثر من 8% بعد كشف خطتها بشأن السيارات الكهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فورد موتور" بشكل حاد خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب إعلان شركة السيارات الأمريكية عن خطة للاستثمار في المركبات الكهربائية.



وأفادت "فورد" أنها تنوي استثمار أكثر من 30 مليار دولار في صناعة السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، وهو ما يعني خطتها لزيادة الاستثمارات مما أعلنته سابقا من استثمارات تصل إلى 22 مليار دولار.



وبناء على هذا البيان، تنوي "فورد" الانضمام إلى نادي شركات السيارات العالمية التي تخطط للتحول نحو صناعة مركبات تعمل بالبطاريات الكهربائية والتنافس مع كيانات وأسماء عملاقة على رأسها "تسلا" و"فولكس فاجن".



ووفقا لبيان "فورد"، تتوقع الشركة أن تشكل المركبات الكهربائية ما يقرب من 40% من مبيعاتها من السيارات حول العالم بحلول عام 2030.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "فورد" بنسبة 8.5%، وأغلق جلسة الأربعاء عند 13.9 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 13.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 13.1 دولار.