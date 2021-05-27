شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر غير البترولية "فى العالى".. 9.8 مليار دولار فى 120 يوم والان مع تفاصيل الخبر
الصادرات ارتفعت بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2021.
الصادرات غير البترولية بلغت 9 مليار و800 مليون دولار مقارنة بـنحو 8 مليار و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية رغم جائحة كورونا.
الواردات شهدت أيضا ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% حيث بلغت قيمتها 23 مليار و130 مليون دولار مقارنة بنحو 21 مليار و975 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
4 لقطاعات تسيطر على قائمة الصادرات أهمها الطبى واليدوية والهندسية.
الصناعات الطبية حققت 236 مليون دولار مقارنة بـ 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة بلغت نسبتها 60% .
قطاع الصناعات اليدوية حقق 93 مليون دولار مقارنة بـ 61 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 53%.
قطاع الصناعات الهندسية حقق 969 مليون دولار مقارنة بـ 655 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 48%.
صناعة الجلود والأحذية حققت 28مليون دولار مقارنة بـ 20 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 40%.
قطاع الملابس الجاهزة يحقق 586 مليون دولار مقارنة بـ 433 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 35%.
5 دول استحوذت أسواقها على نسبة 30.1 % من إجمالى الصادرات شملت الولايات المتحدة الأمريكية