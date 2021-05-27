شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر غير البترولية "فى العالى".. 9.8 مليار دولار فى 120 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال أول 4 اشهر من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وذلك رغم تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد. الصادرات ارتفعت بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2021. الصادرات غير البترولية بلغت 9 مليار و800 مليون دولار مقارنة بـنحو 8 مليار و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية رغم جائحة كورونا. الواردات شهدت أيضا ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% حيث بلغت قيمتها 23 مليار و130 مليون دولار مقارنة بنحو 21 مليار و975 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. 4 لقطاعات تسيطر على قائمة الصادرات أهمها الطبى واليدوية والهندسية. الصناعات الطبية حققت 236 مليون دولار مقارنة بـ 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة بلغت نسبتها 60% . قطاع الصناعات اليدوية حقق 93 مليون دولار مقارنة بـ 61 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 53%. قطاع الصناعات الهندسية حقق 969 مليون دولار مقارنة بـ 655 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 48%. صناعة الجلود والأحذية حققت 28مليون دولار مقارنة بـ 20 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 40%. قطاع الملابس الجاهزة يحقق 586 مليون دولار مقارنة بـ 433 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 35%. 5 دول استحوذت أسواقها على نسبة 30.1 % من إجمالى الصادرات شملت الولايات المتحدة الأمريكية