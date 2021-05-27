شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بدعم من توقعات التعافي الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استمرار الحالة الإيجابية في الأسواق بشأن تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم من تداعيات فيروس كورونا.



وتستمر جهود الحكومات والدول حول العالم في مكافحة فيروس كورونا، ونجحت الكثير منها بالفعل في السيطرة على الجائحة.



ويرجع ذلك إلى التوسع في توزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المواطنين بكثافة لا سيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.



وأشار البيت الأبيض في بيان رسمي إلى أن نصف عدد المواطنين البالغين في أمريكا سوف يكونون قد حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاحات فيروس كورونا بنهاية يوم الثلاثاء ضمن خطة لتطعيم 70% من المواطنين قبل أوائل يوليو/تموز القادم.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.576% مما دعم الطلب على الدولار.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% أو ما يعادل 14 سنتا وأغلق عند 66.21 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.4 دولار وأقل سعر عند 65.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% أو ما يعادل 22 سنتا وأغلق عند 68.87 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.1 دولار وأقل سعر عند 68.02 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 34323 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34409 نقاط وأقل مستوى عند 34271 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 81 نقطة) إلى 13738 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13750 نقطة وأقل مستوى عند 13679 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 4196 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4202 نقطة وأقل مستوى عند 4184 نقطة.