شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة ترتد من أدنى مستوياتها في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات يوم الأربعاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وارتدت السلعة الزراعية من أدنى مستوى لها في شهر.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي أن المزارعين في الولايات المتحدة زرعوا نحو 90% من المساحات المستهدفة بالذرة حتى يوم الأحد الماضي، وهو ما يزيد عن متوسط الخمس سنوات (80%)، لكنها دون توقعات مسح أجرته "رويترز" عند 91%.



وتزامن ذلك مع زيادة تساقط الأمطار الغزيرة في مناطق الغرب والوسط بأمريكا الأمر الذي يثير القلق بشأن وفرة الإمدادات والضغط على الأسعار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.7% إلى 6.24 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.29 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 6.02 دولار.