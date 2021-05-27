شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بضغط من ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وتستمر جهود الحكومات والدول حول العالم في مكافحة فيروس كورونا، ونجحت الكثير منها بالفعل في السيطرة على الجائحة.



وأشار البيت الأبيض في بيان رسمي إلى أن نصف عدد المواطنين البالغين في أمريكا سوف يكونون قد حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاحات فيروس كورونا بنهاية يوم الثلاثاء ضمن خطة لتطعيم 70% من المواطنين قبل أوائل يوليو/تموز القادم.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.576% مما دعم الطلب على الدولار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% إلى 27.88 دولار للأوقية.