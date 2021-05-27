شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يتراجع بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تواصل ارتداد الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء من اأدنى مستوى سجلته العملة الأمريكية في أسبوعين أمام الين الياباني.



وانخفض الين للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار من أدنى مستوى منذ الثاني عشر من مايو/أيار.



يأتي ذلك في ظل شح البيانات الاقتصادية اليابانية الصادرة في الآونة الأخيرة ومراقبة الأسواق عن كثب إشارات صعود التضخم في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات في اليابان ارتفع بنسبة 1% خلال شهر أبريل/نيسان الماضي مقارنة بارتفاع نسبته 0.7% في مارس/آذار بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.9%.



وتستمر جهود الحكومات والدول حول العالم في مكافحة فيروس كورونا، ونجحت الكثير منها بالفعل في السيطرة على الجائحة.



ويرجع ذلك إلى التوسع في توزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المواطنين بكثافة لا سيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 109.1، وسجل أعلى سعر عند 109.1 وأقل سعر عند 108.7.