شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع عقب بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحسن أداء أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب التقرير الأسبوعي لمخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي سجلت انحفاضا أعلى من التوقعات.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.7 مليون برميل إلى 484.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 2.2 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 439 ألف برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 17:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 66.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.4 دولار وأقل سعر عند 65.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% إلى 68.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.1 دولار وأقل سعر عند 68.02 دولار.