شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يغلق مرتفعًا مع هبوط المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط على ارتفاع اليوم الأربعاء، بدعم من هبوط في مخزونات الخام الأمريكية عزز توقعات بتحسن الطلب قبل ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 16 سنتا، أو 0.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 68.87 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا، أو 0.2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل.

وتخلص الخامان القياسيان كلاهما من خسائر بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020. ورفعت مصافي التكرير معدلات التشغيل إلى المستويات السابقة على جائحة كوفيدا-19.

وارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.5 مليون برميل يوميا كما زاد الطلب على نواتج التقطير. وتجد أسعار النفط دعما أيضا من رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا.