شكرا لقرائتكم خبر عن 5 يوليو آخر يوم لجيف بيزوس في رئاسة «أمازون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مؤسس شركة «أمازون» خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، الأربعاء، أنه سيتنحى رسمياً، عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 5 يوليو/ تمّوز المقبل، ليحل مكانه آندي جاسي، بحسب ما ذكرت «سي إن بي سي» العالمية.

وأوضح بيزوس خلال الاجتماع الذي عقد افتراضياً: «لقد اخترنا هذا التاريخ لأنه يوم عاطفي بالنسبة إلي.. هو اليوم الذي تأسست فيه «أمازون» في 1994، بالضبط قبل 27 عاماً».

وكانت شركة «أمازون» أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، أن بيزوس سيتنحى عن منصب المدير التنفيذي للشركة، لمصلحة آندي جاسي.

يشار إلى أن بيزوس تخلى عما تقارب قيمته 2.5 مليار دولار من أسهم «أمازون»، مطلع الأسبوع الجاري، لتصبح نسبة امتلاكه تقارب 52.5 مليون سهم في «أمازون»، وهي حصة 10.4% في الشركة. (وكالات)