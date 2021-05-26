مخاوف استثمارية في تايوان

انخفض مؤشر «تايكس» للشركات المتداولة في بورصة تايوان للأوراق المالية بنحو 983 نقطة خلال الأسبوعين الماضيين بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو أكبر انخفاض بين أسواق الأسهم الآسيوية.

ومن المحتمل أن يضر تفشي المرض بالاستهلاك المحلي وقطاع الخدمات على المدى القريب، في حين أن الخسارة المحتملة لطلبات التصدير للمنافسين الإقليميين، إن زادت حالات الإصابة وأغلق الاقتصاد جزئياً، قد تتسبب في رياح معاكسة لاقتصاد تايوان المعتمد على التصدير.

ومع ذلك، وكما أفاد بعض الخبراء، فإن وضع «كوفيد-19» بعيد كل البعد عن فرض إغلاق على مستوى البلاد، فخطوط الإنتاج ما زالت تعمل، ومعظم الشركات مفتوحة، ومن المرجح أن يبقى النشاط الاقتصادي عند مستوياته الطبيعية في الربع الثاني من هذا العام. وطالما لم تحدث هناك تغييرات كبيرة في الأساسيات الاقتصادية، فمن المفترض أن تتلاشى الآثار السلبية لتفشي المرض على المؤشر قريباً.

عكست الانتكاسة الأخيرة لمؤشر «تايكس» ذعر المستثمرين الناجم عن ازدياد حالات الإصابة المحلية بالفيروس، لكن هناك تحديات أخرى في الطريق. إذ يجب على المستثمرين مراقبة وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم على المدى القريب، الأمر الذي قد يجبر البنوك المركزية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على التخلص من سياساتهم النقدية الفضفاضة للغاية، والتي دعمت جموح الأسهم في العديد الأسواق العالمية لأكثر من عام.

ينبع ارتفاع التضخم جزئياً من قاعدة المقارنة المنخفضة العام الماضي، ونقص المواد الخام، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والطلب المكبوت، لكن الضغوط التضخمية في آسيا قد تكون أقل خطورة على البنوك المركزية الإقليمية من نظيراتها الغربية التي اتبعت اقتصاداتها بشكل عام حزماً مالية وتحفيزية على نطاق أوسع من نظيراتها الآسيوية، ولعبت عوامل الطلب دوراً أكبر في رفع أسعار المستهلك أثناء الانتعاش الاقتصادي.

أدى التسارع المذهل للنمو في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى إذكاء مخاوف التضخم بين المستثمرين، وأثار مخاوف من أن يقلل الفيدرالي تدريجياً مشترياته الهائلة من سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة بالرهن العقاري. ويشعر المستثمرون بالقلق من احتمالية أن يرفع الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في المدى القريب، ما قد يعزز الدولار الأمريكي، وهو سيناريو يمكن أن يزيد من تدفق الأموال الساخنة إلى الولايات المتحدة ويشكل كارثة على أسواق الأسهم الآسيوية.

كل يوم، يتأرجح الناس، بين متفائل وقلق، آخذين في عين الاعتبار آخر تطورات تفشي المرض ونقص المياه والطلب على الكهرباء. وأكثر ما يهمهم هو إن كان باستطاعة تايوان الحفاظ على سير عمل قواعد الإنتاج الخاصة بها.

وفي حال تمكنت الشركات من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي، وحصل الناس على التطعيم بشكل أسرع، فيجب أن يكون تأثير «كوفيد-19» على الصادرات وسلاسل التوريد محدوداً.

«تايبيه تايمز»