شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 26-5-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.739 مليار جنيه.



إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، رواد السياحة-رواد، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الملتقى العربي للاستثمارات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، المنصورة للدواجن، كونتكت المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، رواد السياحة-رواد، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الملتقى العربي للاستثمارات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، المنصورة للدواجن، كونتكت المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الشمس للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المتحدة للإسكان والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، المالية والصناعية المصرية، مصر لصناعة الكيماويات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).



البورصة تخسر 2.9 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.739 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.9 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.739 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 617.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.96%، والعرب على 5.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.39%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.3 مليون جنيه، 115.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 108.6 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 10369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12755 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3135 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1230 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2.5 مليون سهم، 17 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 122.1 ألف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر 2500 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، المهندس للتأمين، البدر للبلاستيك، 25 ألف سهم، 5350 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية 17925 سهم، 3.8 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 10595 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2.5 مليون سهم، 17 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 122.1 ألف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر 2500 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، المهندس للتأمين، البدر للبلاستيك، 25 ألف سهم، 5350 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية 17925 سهم، 3.8 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 10595 سهم.

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، تنفيذ شراء 90 ألف سهم خزينة بجلسة الثلاثاء الموافق 25 مايو الجاري.

نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، وحققت شركة ليسيكو مصر تراجع في الخسائر إلى 14.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 73.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الاسبق، وأرجعت أسباب انخفاض الخسائر إلى ارتفاع المبيعات في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 21%، وانخفاض المصروفات التمويلية في الربع الأول من عام 2021 بمقدار 27 مليون جنيه. نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، وحققت شركة ليسيكو مصر تراجع في الخسائر إلى 14.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 73.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الاسبق، وأرجعت أسباب انخفاض الخسائر إلى ارتفاع المبيعات في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 21%، وانخفاض المصروفات التمويلية في الربع الأول من عام 2021 بمقدار 27 مليون جنيه.

كما أعلنت الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 9 ملايين جنيه مقابل 4.4 مليون جنيه خلال نفس الفتةر من العام الماضي بنسبة نمو 104.07%، وحققت الشركة ربح بعد الضريبة بلغ 2.2 مليون جنيه مقابل 383.4 ألف جنيه بنسبة نمو 467.31%، وأرجعت سبب نمو الأرباح إلى زيادة معدلات التداول بالبورصة عامة وانخفاض نسبة المصروفات مقارنة بالربع المقارن، واحتواء أزمة كورونا العالمية مقارنًا بالعام السابق.

فيما أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو عام 2020 مقابل 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة خسائر بلغت 724.1 مليون جنيه مقابل خسارة بلغت 783.8 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي.





ايجيترانس أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-ايجيترانس، انتهاء المستشار المالي المستقل من تحديد القيمة العادلة لأسهم شركة اتش ايه يوتيليتيز بي في (الهولندية) بمبلغ 721.5 مليون جنيه، وتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-ايجيترانس بمبلغ 414 مليون جنيه.