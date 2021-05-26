شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يلتقى الأمير سلطان بن سلمان لتعزيز سبل التعاون فى مجال السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال مشاركته اليوم في قمة "انعاش السياحة" التى أقيمت في إطار انعقاد الاجتماع الـ 47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمُقامة حاليا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يومي 26 و27 من مايو الجاري، استهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لقاءاته الرسمية بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، حيث قام الوزير بتهنئة صاحب السمو لتعيينه عضواً بمجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير وفقاً للقرار الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، وجه صاحب السمو الملكي الشكر للدكتور خالد العناني، معرباً عن تقديره لهذا القرار المصري بتعيينه عضوا بمجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور خالد العناني عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض نظرائه من وزراء السياحة العرب، حيث التقى أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمُكلف بملف السياحة بالدولة، والدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار بدولة العراق، ونايف الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول على المستوى السياحى والأثري وتنشيط حركة السياحة.

وخلال لقائه بوزير السياحة السعودي، وجه الدكتور خالد العناني الشكر لوزير السياحة السعودي على تلبيته الدعوة لحضور موكب المومياوات الملكية الذي أُقيم في أبريل الماضي.

من جانبه، رحب وزير السياحة السعودي بالدكتور خالد العناني، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومعربا عن تطلعه لإقامة برامج سياحية مشتركة بين البلدين.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور خالد العناني بالمشروعات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ولاسيما في المجال السياحي، مؤكدا على أن المملكة العربية السعودية تعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر، متطلعا لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربية ولاسيما مع الفتح التدريجي للسفر في العديد من الدول العربية، ومشيرا إلى أن مصر ترحب بالسائحين العرب في بلدهم الثاني مصر، لافتا على أن مصر تعد مقصداً هاماً لهم لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة وتقارب الثقافات.

وخلال لقاء وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمُكلف بملف السياحة بالدولة، تم الحديث عن مشاركة مصر في معرض اكسبو دبي 2020 والذي من المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر 2021 وسيستمر لمدة 6 أشهر.

وخلال اللقاء مع وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي تم مناقشة آليات الاستفادة وتبادل خبرات الآثاريين والمرممين في البلدين، بالإضافة إلى التعاون على استرداد الآثار المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

كما تم مناقشة التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار مع وزير السياحة والآثار الأردني.

وقد حضر هذه اللقاءات السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار المصري للشئون الفنية، والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار المصرية.