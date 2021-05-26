شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن آلية تداول القطن الجديدة وطرق حلجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت زراعات القطن المصرى طويل التيلة الموسم الجارى، بنحو 40 ألف فدان عن الموسم الماضى، نتيجة السعر الجيد لتداول القطن من خلال الآلية الجديدة التى دشنتها القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وذكر مصدر مسؤل لـ"الخليج 365" أنه تم زراعة 181.3 ألف فدان حتى يوم 22 مايو الجارى، مقارنة بزراعة 136.3 ألف فدان خلال نفس الفترة الموسم الماضى، لافتا إلى إنه من المتوقع تخطى الزراعات حاجز الـ200 ألف فدان خلال الموسم الجارى.

تعرف على تفاصيل الآلية الجديدة التى ساهمت فى زيادة مساحات زراعة القطن، والتى سيتم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية.

1- على مدار عامين متتالين 2019 و2020 تم تجربة منظومة القطن لاستلام وتجارة الأقطان، وشملت التجربة فى عامها الأول محافظتى الفيوم وبنى سويف.

2- فى عام 2020، وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على تنفيذ المنظومة فى 4 محافظات (الفيوم – بنى سويف – البحيرة – الشرقية).

3- تعتمد المنظومة على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين فى المحافظات المشار إليها موزعة على المراكز الإدارية، ووفقا للمساحات المنزرعة بالقطن.

4- يتم تسليم المزارعين أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لحياكتها حفاظًا على القطن من التلوث.

5- تتم عملية البيع من خلال مزادات ووفقا السعر العالمى.

6- جارى تشغيل 3 محالج قطن جديدة بعد تطويرها بـ 200 مليون جنيه، بالزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات.

7- تستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية لـ4 ملايين قنطار قطن سنويًا بدلا من 1.5 مليون قنطار.

8- المحالج تعمل وفق أحدث تكنولوجيا آليا دون تدخل يدوى، لإنتاج أقطان شعر خالية تماما من الشوائب والملوثات.