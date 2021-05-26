شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق أعلى 1900 دولارا للأوقية رغم صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من ارتفاع ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وتستمر جهود الحكومات والدول حول العالم في مكافحة فيروس كورونا، ونجحت الكثير منها بالفعل في السيطرة على الجائحة.



وأشار البيت الأبيض في بيان رسمي إلى أن نصف عدد المواطنين البالغين في أمريكا سوف يكونون قد حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاحات فيروس كورونا بنهاية يوم الثلاثاء ضمن خطة لتطعيم 70% من المواطنين قبل أوائل يوليو/تموز القادم.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.576% مما دعم الطلب على الدولار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1901.2 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ يناير/كانون الثاني.