شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه رغم ارتفاع طفيف لعائد سندات الخزانة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي وتعافيه من تداعيات جائحة كورونا، ووسع الدولار مكاسبه بالتزامن مع ارتفاع طفيف لعائد سندات الخزانة الأمريكية.



وتستمر جهود الحكومات والدول حول العالم في مكافحة فيروس كورونا، ونجحت الكثير منها بالفعل في السيطرة على الجائحة.



ويرجع ذلك إلى التوسع في توزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المواطنين بكثافة لا سيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.



وأشار البيت الأبيض في بيان رسمي إلى أن نصف عدد المواطنين البالغين في أمريكا سوف يكونون قد حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاحات فيروس كورونا بنهاية يوم الثلاثاء ضمن خطة لتطعيم 70% من المواطنين قبل أوائل يوليو/تموز القادم.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.576% مما دعم الطلب على الدولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.