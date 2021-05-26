شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع في أعقاب بيان البنك المركزي بشأن الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم الأربعاء أمام أغلب العملات الرئيسية في اعقاب قرار متوقع من جانب البنك المركزي بشأن معدل الفائدة.



وأبقى البنك المركزي النيوزلندي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير اتساقا مع توقعات المحللين بالأسواق، كما ثبت حجم برنامج الإقراض وبرنامج مشتريات الأصول.



وتشير توقعات البنك المركزي في بيانه إلى أن من المحتمل رفع معدل الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2022.



وشدد البنك على أنه سيبقي على سياسته النقدية الحالية دون تغيير إلى حين التأكد من بلوغ أهداف التضخ والتوظيف.



ويرى أعضاء البنك المركزي أن هناك تحسنا ومرونة في التوظيف كما أن الإنفاق المالي يواصل تقديم الدعم للنشاط الاقتصادي المحلي، كما أن أنشطة السياحة تستمر في الانتعاش بفضل جذب المزيد من الزوار لنيوزلندا.



ولا يزال معدلا التضخم والتوظيف دون المستهدف على المدى المتوسط في ظل غياب المحفزات الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.7289، وسجل أعلى مستوى عند 0.7317 وأقل سعر عند 0.7221.